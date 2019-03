Giornata della poesia: spazi dedicati su RTV e Radio San Marino

Istituita dall'UNESCO 20 anni fa, una giornata per celebrare l'arte poetica come trasmissione fondante della memoria, riconoscendone un ruolo privilegiato nella promozione del dialogo interculturale, della diversità linguistica e culturale, della comunicazione e della pace.

Sul valore di questa ricorrenza abbiamo sentito Davide Rondoni, che tornerà a maggio su San Marino RTV in un nuovo ciclo, il decimo, di “In Che Verso va il Mondo” dedicato alla libertà.



Spazi dedicati alla poesia anche su Radio San Marino, con Pino Cesetti e Anna Gaspari, alle 12.15, alle 16.15 e alle 18.15



Nel video, l'intervista a Davide Rondoni, poeta e scrittore



