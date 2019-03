Sala gremita per il libro di Anna Chiara Macina, “Raggi di sole”

Raggi di sole ad illuminare il vissuto di Anna Chiara Macina. Si presenta nei suoi ruoli di donna, nei suoi sogni. Scrittura autobiografica, senza filtro. Autoritratto tradotto in parola, fotografando la realtà che la circonda, riuscendo insieme a trasmettere il non detto. Per la Carlo Filippini Editore, 22 racconti, 22 raggi di sole.



Nel video l'intervista all'autrice Anna Chiara Macina