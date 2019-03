I 'Tempi migliori' del Cinema italiano ogni sabato sera su Rtv

Raccontati e ricordati da Giancarlo Dotto e Carlo Romeo, tornano il sabato sera su Rtv i capolavori del cinema italiano degli anni '80. Nella rassegna dedicata a Salvatore Samperi, il grande regista scomparso dieci anni fa.



Dopo 'Profumo di donna' e 'L'Uccello dalle piume di cristallo' in programmazione 'Il Gatto a nove code', ' La cintura di castità', 'L'eredità dei Ferramonti'



Una straordinaria stagione del cinema italiano, testimoniata da Alberto Sordi, Nino Manfredi, Vittorio Gassman, Ugo Tognazzi, per la regia di Ettore Scola, Luigi Comencini, Mario Monicelli e tutti gli altri grandi attori e registi che dal grande schermo approdano in tv.