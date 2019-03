UniRSM aperta: scegli San Marino

Fino a domani, sabato 23 marzo, continua l' OPEN DAY all'Ateneo di Stato. Incontri, seminari e visite guidate, con ex studenti e professori dei corsi di DESIGN e INGEGNERIA in Centro storico e al World Trade Center di Dogana

Una vera e propria “full immersion” per tutti (studenti delle superiori di IV e V, future matricole, universitari e specializzandi oltre ai master), una maratona di 2 giorni 'spalmata' tra i corsi di DESIGN, COMUNICAZIONE E DIGITAL MEDIA all'ex Santa Chiara e INGEGNERIA CIVILE, GESTIONALE del TERRITORIO e Percorso per GEOMETRI al WTC di Dogana.

Staff e laureati, ex studenti insieme a ospiti ed esperti, in mostre su laboratori tratti da elaborati in DESIGN, seminari ingegneristici con focus su cooperazione internazionale e sammarinese in materia di protezione civile.

La possibilità d'impiego dopo la laurea, in un “percorso unico proposto anche in Italia da San Marino”, sarà l'argomento della lezione finale di GIOVANNA COSENZA direttrice di COMUNICAZIONE e DIGITAL MEDIA per scegliere di studiare sul Monte.

fz

Intervista con:

ANGELO MARCELLO TARANTINO Dir. Corso Ingegneria civile