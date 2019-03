Che ANIME! EROI a San Marino dal manga al Cine

Spettacoli pomeridiani al Concordia di Borgo Maggiore protagonisti gli ANIME: “MY HERO ACADEMIA” il film dei due eroi in esclusiva SAN MARINO CINEMA



DEKU è il protagonista dei nuovi eroi ALL MIGHT. Il prodotto cinematografico è un po' fuori trama ANIME rispetto agli SHONEN, i manga incentrati solo su azione e avventura. Dai migliori fumetti del decennio giapponese tradotto in serie episodiche cartacee e sul piccolo schermo. Gli appassionati del genere sanno che il mondo HERO ha una popolazione con gente QUIRK: nativi con una abilità speciale da usare a fin di bene: una sorta di attestato contro il male. EROI professionisti certificati abili a combattere. IZUKU detto DEKU, senza poteri dalla nascita, impara a scuola con il supporto tecnologico ad essere più che eroico... su I ISLAND ci sono gli scienziati della buona tecnologia.

Nel movie 45 minuti d'ambientamento avventuroso e spiegazioni poi adrenalina pura con un climax finale d'azione degno del prosieguo (trailer in rete con milioni di visualizzazioni): “5 CM AL SECONDO” altro movie attesissimo pronto per noi a metà maggio.

fz