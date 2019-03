Mago Gabriel e Magica Gilly raccontano la quotidianità del loro rapporto

Domani a Khorakhanè ore 18.30

Un rapporto 'speciale', senza trucco e senza inganno. Siamo abituati a vedere Mago Gabriel e Magica Gilly sul palcoscenico del Festival internazionale della magia. Da cui scendono per parlarci, a pochi giorni dalla Festa del papà e dalla Giornata mondiale sulla sindrome di down, della quotidianità di un rapporto che ha costretto Gabriel a confrontarsi con tutte quelle debolezze che aveva fino ad allora nascosto sotto al tappeto. Diventare padre di una fragilità obbliga al cambiamento, ci si apre alla ricchezza dell'imprevisto. Magica Gilly si è esibita live in un numero colorato, senza alcuna esitazione. Più difficile per lei definire con poche parole le caratteristiche di suo padre. Ma ci ha comunque provato.



Con i figli bisogna accettare i limiti senza chiuderceli dentro. Mago Gabriel sprona Gilly, a misurarsi con obiettivi sempre diversi. insegnamento questo che vale per aspiranti maghi e non.