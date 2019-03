La MORTE di PIF al CineConcordia

"Momenti di trascurabile felicità" coproduzione RAI CINEMA per il weekend e il festivo sammarinese cinematografico

Il nuovo film di Daniele Luchetti con Pif e la cantante Thony è liberamente tratto da “Momenti di trascurabile felicità e Momenti di trascurabile infelicità” di Francesco Piccolo.

Racconta un giorno da morto del protagonista (PIF) dopo un'incidente in moto ma che un errore dall'alto... riporta in vita con un bonus di recupero, torna tra amici e famigliari, per circa 1 ora e 32 minuti non considerati precedentemente dai contabili del Giudizio Finale.

Allora, amerà di più, perdonerà ancor più, godrà del suo mondo (moglie THONY, figli, amici) a partire dalle domande più salienti di tutti noi:

Lo yoga e l'Autan non sono in contraddizione? La luce del frigorifero si spegne veramente quando lo chiudiamo? Perché il primo taxi della fila non è mai davvero il primo? Perché il martello frangi vetro è chiuso spesso dentro una bacheca di vetro? E la frase: ti penso sempre, ma non tutti i giorni, che sembra bella, è davvero bella?

fz



Interviste con gli attori PIF e THONY