Torna la fogheraccia: ecco gli appuntamenti di oggi a San Marino e Rimini

Appuntamento con la tradizione in territorio. Dopo essere stati rimandati il 18 marzo per questioni meteorologiche, oggi la fogheraccia torna a San Marino: un appuntamento che si ripete dai tempi antichi, dedicato a San Giuseppe, ma che sarebbe influenzato anche da usi di epoche pagane, nella fase dell'anno in cui si passa dall'inverno alla primavera.



Alle ore 18 ci sarà grande falò al parco Ausa. Un'altra fogheraccia è prevista per le ore 20 in piazza a Casole, così come a Chiesanuova. Alle 20,15 si celebrerà la ricorrenza nello stesso modo anche a Cailungo, con vin brulé, ciambella e dolci nostrani. Ma i fuochi sono previsti in tutti i Castelli. In Riviera si festeggerà lungo la riva del mare con i fuochi nella spiaggia libera di piazzale Boscovich a Rimini alle ore 21.