INSOMNIA come OTIUM: Grillo 'dorme' a San Marino

Tappa straordinaria in Repubblica per BEPPE GRILLO nella sua “INSOMNIA” sarà al Nuovo di Dogana, fuori abbonamento, mercoledì 27 marzo

A volte GRILLO è un uomo comune, che viene a Rimini dai suoi, dorme poco la notte perché ama forte: quest'anno a deciso, per una sera in primavera tarda, di salire sul Monte per smaltire l'insonnia...

La parola latina “INSOMNIA” che usa il BEPPE genovese nello spettacolo ha un significato più profondo un po' come l'OTIUM, vera virtù, degli antichi romani la mancanza di sonno serve all'istrione per pensare con ironia.

Tormentato dal letto in oltre 40 anni d'insofferenza per Morfeo ha potuto raccontare un intero mondo intorno...

Monologo dal vivo intimo, sociale e politico, nel senso vero del termine perché GRILLO parla sempre della POLIS intorno a noi e visto che la Romagna riminese è anche casa sua non poteva mancare la sua VISIONE/VERSIONE di SAN MARINO.

