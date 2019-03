Biennale Arte '019: San Marino c'è

Tutto pronto per la nuova partecipazione di SAN MARINO alla 58^ edizione MAY YOU LIVE IN INTERESTING TIMES di Venezia 2019

Tra le 91 nazioni partecipanti all'evento n° 58 fatto di padiglioni in laguna tra Arsenale e Centro storico c'è ancora SAN MARINO (III presenza dal 2015) con la sua FRIENDSHIP in un padiglione 2019 (da non perdere, secondo gli organizzatori) che coinvolge artisti italiani, cinesi, messicani (opere dello scultore SEBASTIAN tra i maggiori in America latina) e colombiani.

Curatore VINCENZO SANFO che ha fatto del project RSM un piccolo-grande progetto artistico internazionale considerato originale.

Sammarinese, vincitrice del bando della nostra GALLERIA NAZIONALE, è MARTINA CONTI con un lavoro di ricerca sul rapporto tra arte, dimensione politica e comunità, che coinvolge il nostro parlamento (Consiglio Grande e Generale) dal titolo EXERCISE FOR A POLLUTED MIND sulla simbologia della contaminazione tra corpo e mente.

Sammarinese, già presente alle passate edizioni, è THEA TINI che esporrà una installazione di grande respiro sull'AMORE UNIVERSALE. Ci saranno anche lavori speciali nazionali di GISELLA BATTISTINI e GABIRELE GAMBUTI oltre all'italiana GIOVANNA FRA.

