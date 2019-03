GAUGUIN dipinge sullo schermo a BORGO MAGGIORE

Al Concordia di SAN MARINO: 2 proiezioni (17.30 e 21) “Alla ricerca del paradiso perduto” gli anni di TAHITI con la partecipazione straordinaria di Adriano Giannini



La voce narrante di Giannini racconta l'uomo in fuga, l'artista grande amico di Van Gogh alla ricerca della dimensione creativa nei suoi diari intimi e famigliari come “Noa noa” o “Avant e après”.

Tutte le opere “americane” custodite al Metropolitan di New York, a Chocago, Washington e Boston Museum of Fine Arts. Parte critica del docu-film di Claudio Poli a cura di Mary Morton con il biografo di GAUGUIN lo statunitense David Haziot.

Il pittore 'tropicale' che millantava sangue azteco, caposcuola impressionista a Parigi, scappa via mare dalla Costa bretone, in una fuga impossibile (dopo 2 mesi di navigazione) verso la purezza... in un'avventura del colore che man mano lo distacca dagli altri impressionisti francesi in un cromatismo nuovo.

Poesia e cinematografica supportate dalle tinte forti della pittura rivolta ancora oggi a occidente (e forse questo è il suo più grande fallimento).

fz