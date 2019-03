PERRY COLANTE è ANDREW ZONZINI: art design tra Milano e Giro d'Italia

L'opera complessa dell'artista sammarinese tra Milano Design Week alla Fabbrica del Vapore e “contaminazioni” sul Giro d'Italia a Riccione

ANDREW noto come PERRY COLANTE vive e lavora tra la riviera e San Marino dove ha fatto mostre ed esposizioni di grafica e illustrazioni da artista a tutto tondo quale è. Fotografia, disegno, progettazione e pittura con la sperimentazione sui nuovi media (una sorta di social art estrema anche digitale e mediatica) lo rende unico nel nostro panorama creativo.

A Riccione applicando tecnologia, segno grafico e colore alla ideazione, ha fotografato con creatività assoluta la tappa del GIRO D'ITALIA n°102 in Romagna con i simboli e gli oggetti, le icone del mare, della spiaggia e dei romagnoli in luoghi frequentati e amati anche dai sammarinesi.

Dal 9 al 14 APRILE sarà in selezione d'immagine alla esposizione milanese PARATISSIMA ART&DESIGN FAIR alla Fabbrica del Vapore porterà con sé un po' della sua terra con la sua arte della quotidianità.

