TACTILIA San Marino: uno spazio UNESCO anche per disabili al Cantone della Funivia

“Una storia di libertà per tutti” è un nuovo tassello del programma SAN MARINO PER TUTTI sul nostro patrimonio artistico e culturale

La REGGENZA ha inaugurato lo spazio TATTILE al Cantone della Funivia davanti ai responsabili di Governo presente l'Ambasciatore d'Italia. Il progetto con aiuole e area verde annessi è a cura di Sara Forcellini e Fabio Fabbri. Una veduta turistica e uno spazio UNESCO arricchiti delle opere dello scultore non vedente FELICE TAGLIAFERRI. TACTILIA è anche un'area accessibile a visitatori con disabilità visive, uditive e motorie. L'esposizione tattile consiste di due modellini con spiegazioni in scrittura BRAILLE. I lavori riproducono la tempera del Retrosi della sala del Consiglio Grande e il modello in scala della DOMUS MAGNA COMUNIS in pietra sammarinese. Nell'atrio di Palazzo Pubblico aperta, inoltre, fino al 10 aprile l'esposizione temporanea “CRISTO RIVELATO-L'ARTE SENZA BARRIERE” visitata dai bambini delle elementari di Montegiardino. I Reggenti hanno poi firmato il messaggio sull'arte universale accessibile scolpendo la pietra-manifesto itinerante di TAGLIAFERRI portata nei vari paesi ospiti.

