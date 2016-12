One Gallery Outlet: domani saldo degli stipendi a tutti i lavoratori ma il futuro resta un'incognita

L'Usl invoca un cambio di passo

Se da un lato una vicenda, quella di Erba Vita, volge al positivo, dall'altro resta la preoccupazione per le sorti del One Gallery Outlet. Tuttavia in mezzo a tanta incertezza, almeno uno spiraglio di luce per i lavoratori: entro domani sarà saldato il restante 30% dello stipendio di dicembre, con l'assicurazione di percepire la tredicesima entro la prossima settimana. In segno di protesta verso l'azienda proprio per i ritardi nei pagamenti – lo ricordiamo – poco più di un mese fa i dipendenti avevano anche scioperato davanti alla sede di Dogana. L'USL plaude alla pazienza e al senso di responsabilità dimostrato dal personale dell'outlet, ma ora invoca un cambio di passo e chiede subito all'azienda di rispettare le prossime scadenze, procedendo con l'accredito regolare delle retribuzioni.

Verso il superamento, pare, anche il problema dell'abitabilità dell'immobile: pertanto – spera il sindacato - non dovrebbe essere più un ostacolo per un effettivo e deciso rilancio dell’attività commerciale. Da risolvere rimangono altre questioni che seppur non direttamente collegate alla sfera professionale, potrebbero in egual misura avere una ricaduta sull'occupazione: l'auspicio dell'Unione Sammarinese Lavoratori è che prevalga il buonsenso e che tutto ciò avvenga nel più breve tempo possibile, in un’ottica di salvaguardia dei posti di lavoro e di crescita del Paese.



sp