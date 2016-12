Usl: "A breve richiederemo un incontro al nuovo Esecutivo"

Al centro del Direttivo Confederale il rilancio del sistema Paese

Nel suo direttivo confederale, l'Usl oggi ha puntato sulla necessità di rilancio del sistema Paese. L'intenzione è quella di chiedere a stretto giro un incontro al Governo per condividere un metodo di lavoro e approfondire diversi temi. Tra questi, la riforma del mercato del lavoro che dovrà comprendere – precisano – un servizio di orientamento potenziato, capace di indirizzare i giovani verso professioni con maggiore prospettiva occupazionale. L'Usl torna a promuovere anche la contrattazione aziendale attraverso modelli organizzativi di tipo partecipativo. Altrettanto importanti per il sindacato sono la riforma previdenziale e una legge incentivi/sviluppo per stimolare gli investimenti. All'Esecutivo sarà inoltre ribadita – fanno sapere – la contrarietà alla legge sulla rappresentatività. Apprezzate infine le recenti misure introdotte nella Legge di Bilancio, in particolare la pubblicazione dei beneficiari effettivi delle banche e la realizzazione della Centrale Rischi.