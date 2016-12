Fups-Csdl: al più presto incontro con Sanità per unificazione case di riposo

L'unificazione delle due case di riposo al casale la Fiorina, è stato uno dei principali temi al centro del Direttivo della Federazione pensionati CSdL. I timori sono legati all'incertezza sull'operazione, che è già slittata al 31 marzo 2017. I pensionati Csdl ribadiscono che la garanzia della gestione pubblica da parte dell'ISS è una delle richieste imprescindibili.

Il Direttivo FUPS chiede i passi necessari per giungere alla gestione completamente pubblica della struttura, e che sia garantito il rispetto dei termini previsti per il compimento di questo percorso di unificazione. La federazione chiede al congresso che si insedierà una equa riforma pensionistica, e di adottare al più presto gli interventi più adeguati a sostegno degli anziani non autosufficienti. Tutte questioni che intende portare al più presto all'attenzione del nuovo Segretario alla Sanità

L'Istituto sicurezza sociale ricorda che le questioni aperte dalle Organizzazioni Sindacali, anche in recenti comunicati stampa, sono pertanto legittime e condivisibili, ma richiedono una opportuna e completa analisi dei fatti per i quali l’ISS e il Comitato Esecutivo, in questo momento, non possono essere considerati parte attiva.