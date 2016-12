Natale a San Marino, speranza per gli operatori turistici: "Presenze solo nei weekend"

Il 25 dicembre è il giorno più atteso dell'anno, da fedeli e bambini ma anche da commercianti, albergatori e ristoratori. In pieno Natale delle Meraviglie gli operatori puntano a ottenere il massimo dall'arrivo dei turisti e dall'acquisto dei regali.



Turisti che, finora, hanno girato per le vie del centro solo nei weekend, spiegano dallo IUS. Non è ancora possibile fare previsioni o bilanci in merito alle presenze negli hotel, affermano gli imprenditori. La speranza è di avere arrivi all'ultimo minuto come avvenuto per il Ferragosto.



La crisi – proseguono - ha modificato le capacità di spesa: i tempi dei carrelli pieni sono un ricordo e le persone eliminano il superfluo.



mt



Nel video, l'intervista ad Andreina Bartolini, presidente USC