Il Natale delle Meraviglie riempie il centro storico

Il Natale delle Meraviglie continua ad attirare turisti sul Titano, tante le attrattive. Per i più piccoli appuntamento alla Casa della Stella per la partenza di Babbo Natale. Continua anche il viaggio nella "Via Lattea", l'itinerario tra i giochi a misura di bambino. In molti hanno scleto tutto il divertimento del pattinaggio sul ghiaccio con una grande pista e uno scivolo. Per i più grandi i mercatini di Natale rimangono una grande attrattiva con i prodotti dell'artigianato artistico e le tipicità dell'enogastronomia locale. La contrade si sono trasformate in un palcoscenico a cielo aperto per ospitare le performance dei buskers. Ci sono anche le sfide sportive all'aria aperta a "La cava dell'avventura" con gli istruttori del Club alpino sammarinese.