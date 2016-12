Sol et salus: i sindacati, sono i lavoratori a pagare l'inchiesta

I sindacati esprimono piena fiducia nella Magistratura e nel suo operato, ma auspicano al contempo che l'indagine che vede coinvolta la casa di cura Sol et Salus possa concludersi al più presto.



'Ci corre l'obbligo infatti di evidenziare come le ricadute delle indagini in corso non possano in alcun modo avere ripercussioni negative sui servizi socio/sanitari che la struttura sta continuando ad erogare e sui professionisti che ne permettono l'operatività' scrivono Cgil Cisl e Uil



'In particolare ci riferiamo al blocco dei conti correnti e alla conseguente mancata erogazione delle tredicesime mensilità, il protrarsi di tale situazione metterebbe in grave crisi l'economia familiare di chi quotidianamente mette la propria professionalità al servizio degli utenti'.