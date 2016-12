Turismo: Emilia Romagna investe nella internazionalizzazione

Piano del turismo appena uscito per tutta Italia ma l'Emilia Romagna la giocherà da padrone soprattutto nel racconto dei territori e nella internazionalizzione dei suoi grandi marchi

Presentato il piano strategico italiano per il turismo “Diamo una rotta al futuro” per il 2017- 2022 ogni regione fa la sua parte. L'Emilia Romagna sta lavorando al fianco dell'Enit per fare emergere tutte le eccellenze del territorio in un contesto internazionale, lavorando con tour operator e agenzie di comunicazione all'estero.

Ogni evento si ricollega al progetto “Via Emilia – Experience the Italian Lifestyle” approvato dal Ministero.

Un percorso ideale da Piacenza a Rimini passando per Ravenna e Ferrara, dove si concentrano molti dei grandi brand che hanno reso celebre l’Italia in tutto il mondo; dalla Motor Valley ( in primis Ferrari, Lamborghini, Ducati, Maserati, Dallara e Pagani), alle 41 DOP e IGP nel mondo dell’enogastronomia della Food Valley (dal Parmigiano Reggiano al Prosciutto di Parma, dalla Mortadella alla Piadina), dalla moda al design, dalla grande industria tecnologica ai grandi personaggi della Musica (Pavarotti, Verdi, Muti), i grandi registi come Antonioni e Fellini fino a Tonino Guerra. Nel video l'intervista a Emanuele Burioni, direttore Apt Emilia Romagna.



VA