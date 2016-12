Cenone Capodanno: a casa tre italiani su quattro, spesa media 80 euro

Più di tre italiani su quattro (78%) consumeranno nelle case il cenone di fine anno mentre tra chi ha scelto di mangiare fuori, il 15% è andato al ristorante e il 3% ha preferito l'agriturismo ed il restante ha fatto scelte diverse. E' quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe' in vista del capodanno per il quale si prevede che saranno destinati alla tavola in media 80 euro a famiglia. Saranno sette su dieci gli italiani che aspetteranno a casa il rintocco della mezzanotte per brindare al 2017, secondo le stime del Centro studi Confcooperative.