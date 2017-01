A Capodanno avanzi per mezzo miliardo sulle tavole italiane

Mezzo miliardo di euro in avanzi alimentari: sono quelli rimasti sulle tavole imbandite per le feste di fine anno e in molte famiglie vengono riutilizzati in cucina anche per una crescente sensibilità verso la riduzione degli sprechi per motivi economici, etici ed ambientali. E' quanto stima la Coldiretti nel sottolineare che nel 2016 il 33% degli italiani, secondo l'indagine Coldiretti/Ixe', ha diminuito gli sprechi alimentari mentre il 31% li ha mantenuti costanti, il 25% gli ha addirittura annullati e solo il 7% dichiara di averli aumentati.