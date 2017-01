Conto alla rovescia per lo scambio automatico di informazioni: scatta da settembre

San Marino è tra i primi 54 paesi ad attuare lo standard Ocse

Il 2017 è l'anno in cui si attuerà un altro decisivo passo nella trasparenza dei dati bancari con l'entrata in vigore dello scambio automatico di informazioni. San Marino è tra i primi 54 paesi ad aderire allo standard Ocse più avanzato.



Lo scambio automatico di informazioni comincerà operativamente nel mese di settembre. Da San Marino il Clo – Ufficio Centrale di Collegamento – trasmetterà, annualmente, tutti i dati bancari dei soggetti non residenti, alle rispettive amministrazioni finanziarie estere, di competenza. Le informazioni comunicate nel settembre 2017 riguarderanno l'anno 2016. Il caso tipico è quello del cittadino italiano, non residente a San Marino, che ha un conto sul Titano: all'amministrazione finanziaria italiana verrà automaticamente trasmesso il suo nominativo, il numero di conto corrente, il saldo e gli altri dati fiscalmente sensibili. La stessa procedura vale anche per i cittadini dei paesi dell'Unione Europea e di quei paesi che hanno aderito allo standard Ocse in materia.

Lo scambio automatico di informazioni sarà in uscita ma – naturalmente – anche in entrata. Le amministrazioni finanziarie degli altri paesi trasmetteranno quindi al Clo di San Marino i dati bancari relativi ai conti detenuti all'estero dai soggetti residenti a San Marino. In nome della trasparenza cade dunque un altro pilastro del segreto bancario e San Marino è tra i primi 54 paesi ad adeguarsi alla corretta comunicazione secondo le regole Ocse.



l.s.