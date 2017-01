Saldi, gennaio tra shopping e regali da restituire

Anno nuovo guardaroba nuovo. I saldi, una consuetudine come le festività. Sì, perché per molti – forse più giusto dire molte - sono un evento sacro. Anche a San Marino molte vetrine sono abbellite con scritte con cifre e percentuali. E mentre alcuni iniziano cauti con offerte al 20%, altri azzardano anche al 70. I centri commerciali non sono ancora molto affollati, probabilmente molti sammarinesi preferiscono godersi ancora questi giorni di festa. In Italia i saldi sono già partiti in Sicilia e in Basilicata. Cominceranno invece nel resto delle regioni il 5 gennaio.



Saldi da un lato, regali da restituire dall'altro. Il post Natale non è solo un'occasione per smaltire i chili di troppo messi su durante le feste, ma anche per restituire i pensierini poco graditi nei negozi di provenienza. Ecco perché si parla proprio della “settimana del ritorno”. Negli Stati Uniti il giorno clou della restituzione avverrà il 5 gennaio. Saranno rispediti prodotti per almeno 30 miliardi di dollari, cifra equivalente a quasi 6 milioni di pacchi. E pensare che la corsa ai regali natalizi comincia allo scoccare di dicembre. Neanche un mese dopo e accessori e capi d'abbigliamento, questi i due oggetti più restituiti, tornano a casa.



Serena Santoli