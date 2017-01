Finanza pubblica, Iss: "Sui conti dell'Istituto, già avviata operazione trasparenza"

L'Istituto per la Sicurezza Sociale torna sulle valutazioni della Commissione per il Controllo della Finanza Pubblica in merito al Bilancio dello Stato. "La situazione relativa ai conti dell'Istituto – sottolineano – era già stata resa nota in fase di redazione del bilancio e ancor prima, a marzo scorso, in Commissione Sanità, tanto che l'ex Direttore generale Bianca Caruso aveva evidenziato nella conferenza stampa di fine mandato che sul Bilancio Iss era stata già avviata una operazione trasparenza".