Smac: l'ormai certa revisione del sistema a breve al centro di un incontro Governo - categorie

Far funzionare al meglio la Smac: questo, uno degli obiettivi messi nero su bianco nel programma di Governo, a cui Adesso.sm intende assolutamente tener fede. Per farlo la maggioranza ritiene imprescindibile un confronto attivo con le categorie economiche “proprio per individuare le possibili implementazioni tecniche, organizzative e normative al sistema”. In linea generale lo strumento va reso più efficiente attraverso il rilancio della scontistica – si legge nel programma. Il segretario di Stato per l'Industria e il Commercio Andrea Zafferani ad esempio ha ipotizzato di recente meccanismi di incentivazione a rotazione per prodotti sammarinesi con sconti a carico dello Stato per determinati periodi e panieri di beni, ed andrebbe al contempo aumentata anche la quota di deducibilità delle spese effettuate in territorio. Tra le misure individuate nella piattaforma programmatica per rendere più efficiente l'utilizzo della Smac vengono inoltre indicate: la riduzione dei costi degli strumenti elettronici per la certificazione dei ricavi e la possibilità di effettuare registrazioni offline delle operazioni da trasmettere in un'unica soluzione a fine giornata. Insomma un sistema da rivedere per apportare migliorie – concordano tutte le parti interessate – tuttavia qualche membro della stessa maggioranza, già in campagna elettorale, aveva persino parlato di abbandono definitivo della Smac fiscale. Al momento comunque nulla di stabilito, restano al vaglio le diverse soluzioni che saranno al centro di un incontro tra Governo e categorie previsto nell'arco di due settimane al massimo. Ius dunque rimane in trepidante attesa: "chissà che a breve non arrivino veramente novità significative".