Npl: la maggioranza fa propria la proposta di rendere noti i nomi dei grandi debitori delle banche

Adesso.sm si allinea alla proposta dell'Abi di rendere noti i nomi dei grandi debitori degli Istituti supportati con soldi pubblici. 'Viene da considerare perlomeno strano, valutando oggi questo fronte così compatto a favore della trasparenza nel settore finanziario, il fatto che aspetti come la pubblicazione degli effettivi beneficiari non si siano potuti normare prima.' scrive la maggioranza. Che accoglie con massima disponibilità la richiesta di applicare questo concetto, compatibilmente con la normativa vigente, ad un contesto come quello sammarinese dove molti istituti finanziari hanno ricevuto e continuano a ricevere benefici dallo Stato.

Adesso.sm dunque di farà promotrice di un confronto con gli operatori del settore e con BCSM per capire con chi opera nel settore se e come sarà possibile procedere per raggiungere l’obiettivo di rendere conoscibili i grandi debitori insolventi degli Istituti supportati con fondi pubblici. E non si ferma qui. Annunciando che valuterà attentamente se, nella concessione dei crediti non adeguatamente assistiti da garanzie, vi siano responsabilità dei management a capo dei vari Istituti e procedere, ove fosse, alla loro rimozione e sostituzione.