Artigianato, dopo l'invito dei sindacati un focus sullo stato di salute

Ugolini 'c'è fermento ma bisogna crederci'

L'invito della CSDL di rivalutare l'artigianato diventa occasione per misurare lo stato di salute del settore a San Marino, l'importanza di imprese legate alla famiglia ed al territorio. Sono 600 le imprese artigiane a San Marino, ma le botteghe nel senso tradizionale del termine rischiano di rimanere un ricordo e ci sono mestieri in via d' estinzione. Per quanto sia difficile un discorso generale.

Nel video l'intervista a Pio Ugolini, direttore Unas