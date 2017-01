La Csu indica le priorità per lo sviluppo

Chiesto un incontro al Governo

La Csu sottopone al Governo le principali problematiche che attanagliano il Paese. Chiesto dai segretari generali di CSdL e CDLS un incontro, a breve, con i sette membri dell'Esecutivo per affrontare in primo luogo il tema della ripresa dell'occupazione. “È necessario predisporre, attraverso la concertazione - sottolineano - progetti di sviluppo che poggino sulle basi dell’economia reale, della qualità dei servizi e dei prodotti, dell'innovazione tecnologica e della sostenibilità ambientale”. Tra le priorità indicate anche la messa in sicurezza del sistema bancario, così come la riduzione del debito dello Stato. “Va inoltre consolidata e rafforzata la riforma tributaria – aggiungono - potenziando ulteriormente lo strumento della Smac, in grado di fare luce sui redditi reali delle attività economiche, realizzando maggiori introiti per lo Stato”. Da non dimenticare poi il consolidamento dello stato sociale: “ In questo contesto – ribadiscono – è urgente riformare complessivamente il sistema pensionistico”. Elemento altrettanto indispensabile, infine, è la ricerca di una maggiore integrazione con l'Unione Europea.