Il Gruppo Banca CIS-Credito Industriale Sammarinese lascia Abs

Primo Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Bancaria Sammarinese senza Banca CIS-Credito Industriale Sammarinese. Il Gruppo, guidato da Daniele Guidi – già Presidente di Abs prima di Matteo Mularoni - ha deciso di lasciare. In realtà la scelta risalirebbe ad almeno un mese fa, ma solo oggi la stessa Abs ha deciso di renderla pubblica. Le cinque banche che ora costituiscono l’Associazione –Cassa di Risparmio, Banca di San Marino, Gruppo Banca Agricola Commerciale Istituto Bancario Sammarinese, Gruppo Asset Banca e Banca Sammarinese di investimento – hanno confermato la loro fiducia nel processo di rinnovamento e ristrutturazione dell’Abs, che - sottolinea una nota - pone al centro la formazione e la crescita di risorse sammarinesi. L'Associazione ricorda di essersi assunta, nel corso di questi ultimi mesi, l'impegno a promuovere l’introduzione della Centrale Rischi. E si compiace per l’impegno assunto al riguardo dal Consiglio Grande e Generale, nel favorire soluzioni sistemiche (nello specifico sul tema degli NPL, i crediti non performanti) attraverso iniziative rigorose, ponendosi come interlocutore delle diverse parti sociali e istituzionali. Un percorso virtuoso basato su rinnovamento e sviluppo, condiviso – ribadisce la nota - anche con il Presidente di ABI Antonio Patuelli, nel corso del recente incontro con il Presidente di ABS Matteo Mularoni. Adesso l'impegno prosegue con il coinvolgimento delle diverse forze politiche che compongono la maggioranza di Governo e l'opposizione. In un atteggiamento di assoluto rispetto nei confronti delle Istituzioni e sottolineando che il ruolo dell’Associazione Bancaria è di essere equidistante da qualsiasi schieramento politico, conclude la nota, ABS ritiene fondamentale l'impegno di tutte le forze politiche in un dialogo costruttivo per elaborare linee strategiche d’azione utili ad accompagnare gli istituti bancari sammarinesi in un processo di rafforzamento e crescita del comparto nonché di valorizzazione delle risorse per lo sviluppo del Paese.



Sonia Tura