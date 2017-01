Auto-imprenditorialità: Adesso.sm spiega la ratio che sottende la proroga degli incentivi

Csu: "I costi delle incentivi alle aziende siano posti a carico della fiscalità generale"

Adesso.sm torna sul decreto per prorogare gli incentivi destinati alla auto-imprenditorialità, discusso lunedì in Consiglio. L'intento della maggioranza – spiega la coalizione - è quello di stimolare lo strumento nell’ottica della promozione e dello sviluppo dell’iniziativa imprenditoriale privata di sammarinesi e residenti, questa possibilità ora viene estesa anche a chi gode di Indennità di Disoccupazione: accogliendo un emendamento dell’opposizione – ricordano - lo abbiamo reso permanente rendendo strutturale l’intervento, dando maggiore certezza da un punto di vista normativo. Tutto ciò – conclude Adesso.sm - deve necessariamente fondarsi su un coinvolgimento attivo delle istituzioni economiche, camera di commercio, scuola, cfp ed incubatore d’impresa, puntando in modo particolare sulla formazione.

Mentre in merito alla serie di verifiche annunciate dal segretario all'Industria e al Lavoro Zafferani sui costi degli incentivi alle aziende, le federazioni industria della Csu concordano sulla necessità di una loro revisione, ma occorre anche prevedere che i costi siano posti a carico della fiscalità generale, e non solo su una parte dei contribuenti. Vanno inoltre introdotte – concludono - garanzie contro abusi e insolvenze.