Si apre il Sigep, RiminiFiera sold-out

Sarà il suo sapore dolce o la sua consistenza cremosa a renderlo uno degli alimenti più amati dagli italiani. Il gelato piace a molti, anche nei mesi in cui non c'è bisogno di rinfrescarsi. Oggi a Rimini tutti i 16 padiglioni disponibili per il Sigep, la fiera con un occhio sul mondo della gelateria, pasticceria artigianale, cioccolateria e caffetteria, sono stati presi d'assalto. Sono 1250 gli espositori e sono attese oltre 200 mila visite. Non mancano gli stand stranieri provenienti da 170 paesi: sono 40 mila. Vetrine golose per chi vuole provare i gusti più insoliti, come gli arrosticini abruzzesi sotto forma di gelato, soluzioni fai da te per i più pigri e sfizi per ogni gusto.





Idee per i palati più forti con il gelato alcolico, salato e al vino. Per i buongustai da provare il gusto di mozzarella di bufala con salsa e pezzi di pomodori semicanditi, per i meno tradizionali, gelato al gusto di funghi porcini Il Sigep non è solo gelato. Si spazia dalla presentazione di farine pregiate, show cooking, contest e opere artistiche in pasta di zucchero, come la statua di Giulio Cesare a grandezza naturale e la riproduzione della Fontana di Trevi.



Nel video intervista a Girolamo Testa di Nestlè



Serena Santoli