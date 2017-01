San Marino: Csu attende convocazione dopo richiesta di incontro urgente

La lettera è partita il 13 gennaio e ancora non c'è stata una convocazione ufficiale. Per questo i Sindacati attendono una risposta dal nuovo esecutivo e soprattutto di vedere messo in pratica il motto della maggioranza 'condivisione e trasparenza'. L'impressione che si respira al Central Square è che il clima sia cambiato, ma restano delle priorità che le organizzazioni dei lavoratori hanno messo nero su bianco e che attendono interventi urgenti. Sentiamo I segretario generali Giuliano Tamagnini (Csdl) e Riccardo Stefanelli (Cdls)