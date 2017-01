Andrea Zafferani: "impostato il lavoro su Agenzia per lo Sviluppo. Non vogliamo carrozzoni"

Sarà privata, snella e integrata col corpo diplomatico.

Se ne è parlato in un incontro fra Segreterie, il lavoro è già stato impostato: l'Agenzia per lo Sviluppo e lo Sportello Unico rientrano fra le priorità del Governo. “L'agenzia cercherà l'investimento, lo sportello gli semplificherà la vita”. Dovranno integrarsi fra loro, in una logica unitaria. “L'Agenzia sarà una struttura privata – spiega Il Segretario all'Economia – snella e integrata anche col corpo diplomatico”. Si parla anche di avvocatura d'impresa, per la consulenza legale e commerciale nei primi momenti di vita dell'azienda. Promuovere San Marino all'estero non è attività che s'improvvisa, ma che va organizzata aprendo canali, partecipando ad incontri e iniziative in maniera costante, spiega Zafferani. Serviranno risorse umane adeguate. “Non vogliamo creare un carrozzone – continua il Segretario all'Economia – ma un team che lavori, anche retribuito in base al risultato”. Nel progetto rientra anche la Camera di Commercio, che avrà funzioni di supporto all'impresa nel momento il cui il team avrà trovato investitori e li avrà portati i Repubblica. “Oggi le aziende ci chiedono maggiore promozione e sviluppo - afferma il Direttore Massimo Ghiotti – ma il nostro lavoro si concentra soprattutto sulle attività amministrative obbligatorie per legge”. Servirebbero maggiori risorse umane ed economiche. “La Camera di Commercio si è vista caricare in questi anni di alcune funzioni a cui non è stato corrisposto un incremento di risorse. Quando realizzeremo la nuova struttura – annuncia Zafferani - dovremo porvi attenzione”.



Monica Fabbri