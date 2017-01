2016 da record per FCA, chiude con utile netto di 1,8 miliardi di euro



FCA chiude il 2016 con risultati record. L'utile netto è stato pari a 1,8 miliardi di euro. L'indebitamento netto industriale scende a 4,6 miliardi. L'utile netto adjusted in aumento del 47% a 2,5 mld. I ricavi netti sono stati pari a 111 miliardi di euro, in linea con il 2015.



Le consegne globali complessive sono state pari a 4,72 milioni di veicoli, in linea con l'esercizio precedente; le consegne complessive di Jeep in rialzo del 9% a 1.424.000 veicoli. La quota di mercato in Europa in crescita di 40 punti base al 6,5%; confermata la leadership di mercato in Brasile con una quota del 18,4%; quota di mercato stabile al 12,6% negli Usa.

Nel quarto trimestre del 2016 l'utile netto di Fiat Chrysler Automobiles è salito del 109% a 409 milioni di euro.