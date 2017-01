Banca CIS in vendita? Voci irresponsabili assolutamente prive di fondamento

Fonti molto vicine ai vertici di Banca CIS hanno definito, in un colloquio con RTV, “chiacchiere da bar", destituite di ogni fondamento, le voci diffuse da Rete in merito a una fantomatica vendita della banca sammarinese. Si tratta - aggiungono - di una voce totalmente inventata, una non-notizia, neppure degna di attenzione se non venisse riportata in una sede istituzionale e che fa parte di una palese campagna strumentale contro l'istituto bancario, fondata sulla menzogna.