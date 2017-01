DMC: tangenti inventate

La DMC opera a San Marino da 16 anni, non conosce neppure la realtà italiana e non ha mai pensato di trasferirsi in Austria. Soprattutto non ha mai pagato tangenti per lavorare. Così, la titolare dell'azienda Francesca Di Filippo smentisce senza mezzi termini le dichiarazioni riportate dal Corriere. it. a cui ha inviato una diffida. Oggi l'ex Segretario di Stato Antonella Mularoni aveva invitato le persone che, secondo il Corriere.it, avevano fatto queste affermazioni a rivolgersi rapidamente alla magistratura sammarinese per chiarire a chi la DMC o altri avrebbero dato le tangenti, quando e per ottenere cosa. Non si può gettare fango in questa maniera su un paese, scrive, discreditandone l’intero sistema economico e politico. Una valutazione arrivata anche dalla voce di Francesca De Filippo. Non so cosa sia accaduto in passato, ci ha detto, ma qui si lavora liberamente e quelli che come me ci vivono, devono essere i primi a crederci. Io, personalmente conclude, sono anche molto fiera di essere un’americana con residenza nella Repubblica di San Marino.



Sonia Tura