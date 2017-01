Abs incontra Adesso.sm. Npl: al centro del dibattito

Npl al centro dell'incontro di giovedì scorso tra Adesso.sm e Associazione bancaria la quale presenterà entro marzo un progetto proprio sui crediti non performanti. Durante questo primo incontro, voluto proprio da Abs, è stata illustrata la situazione di criticità del sistema, in particolare gli elementi che hanno portato alla formazione degli NPL. I rappresentati del mondo bancario sammarinese hanno mostrato più di una preoccupazione sull'eventuialità di cedere a società esterne gli NPL suggerendo di optare per una gestione interna che garantirebbe anche recuperi più significativi. Entrambe le parti concordano sull'importanza, in tutto questo contesto, di quanto emergerà dal percorso di Asset Quality Review intrapreso da Banca Centrale per l'adozione di provvedimenti efficaci.



