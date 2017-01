Industria: sottoscritto l'accordo che riguarda gli aumenti retributivi per i prossimi cinque anni

Dopo il rinnovo contrattuale siglato nel 2015 Anis e Csu si erano impegnate a verificare, ogni due anni, la reale incidenza dell'inflazione. Dalle verifiche è emersa una discrepanza del 2,5% tra inflazione reale ed aumenti già corrisposti: praticamente le buste paga del settore industria sono cresciuti del 2,5% in più dal 2013 ad oggi. Con la firma di questa mattina è stato concordata una nuova distribuzione degli aumenti, che dovrebbe consentire il riallineamento degli stipendi rispetto all'inflazione . Invariato l'1,2 % nel 2017, l'ulteriore 1,8% non verrà corrisposto interamente nel 2018 ma distribuito fino al 2021: 0,8% nel 2019, 0,5% nel 2020, 0,5% nel 2021. “L'accordo – si legge in una nota dei sindacati- ha inoltre stanziato nuove importanti risorse del fondo Servizi

Sociali a favore dei lavoratori che hanno subito la perdita delle retribuzioni nei fallimenti aziendali e rimasti a credito di diversi stipendi”.