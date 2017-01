Emergenza lavoro, il Pd si mobilita. Ministro Poletti: "Intervenire sui voucher"

Damiano (Pd) frena sul voto anticipato: "Ci sono priorità da risolvere, lavoro in primis"

Il Pd si mobilita per l'emergenza lavoro, e proprio per affrontarla sembra frenare sull'ipotesi voto anticipato lanciata dal segretario Renzi. Intanto il ministro Giuliano Poletti annuncia di voler intervenire sui voucher.



Il governo Gentiloni non nasce solo col compito di portare l'Italia al voto, ma anche di intervenire sulle emergenze sociali, a partire da quella del lavoro. Gli ultimi dati parlano di una disoccupazione al 12%, stabile da novembre ma in rialzo da dicembre 2015. Insomma, da lavorare non manca, e il Pd ne è consapevole.

Ecco perché l'ipotesi di voto anticipato non piace del tutto.

Intanto c'è da lavorare sui voucher, dice il ministro Poletti, e non solo perché ci sono i referendum sindacali: attraverso la tracciabilità qualche risultato c'è, ma è presto per i bilanci.



Francesca Biliotti



Nel video le interviste a Cesare Damiano (Pd), presidente commissione Lavoro, e a Giuliano Poletti ministro del Lavoro