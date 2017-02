Casa di riposo, FNPS-CSU: "Via al trasloco con urgenza"

"Basta ritardi": la federazione pensionati CDLS torna alla carica sul trasloco della casa di riposo presso il Casale La Fiorina. “Un trasferimento che deve prendere corpo nell'immediato, anche perché – sottolineano – lo slittamento dei tempi ha portato ad una lista d'attesa per i nuovi inserimenti ormai insostenibile”. Affrontato anche il nodo delle decurtazioni sulle pensioni minime: numerose secondo la Federpensionati le lettere indirizzate ai titolari di assegni previdenziali integrati al minimo o sociali che hanno dichiarato di percepire altre pensioni dall'estero o che percepiscono redditi di altra natura. Lettere che fanno riferimento ad una specifica legge del 2011, tuttavia - per il sindacato - andrebbe preso in esame caso per caso. Di qui la disponibilità ad un confronto con il Governo per cercare soluzioni di buon senso e nel pieno rispetto degli obblighi di legge”.