Fmi: gli esperti incontrano i vertici Bcsm

Il Titano sotto la lente del Fondo Monetario Internazionale. La delegazione di esperti è arrivata a San Marino per una serie di incontri che hanno preso il via, già da ieri e proseguiranno fino al 9 febbraio. Per oggi previsto l'incontro con Presidente e Direttore di Banca Centrale e, domani sarà la volta di Abs. Nel pomeriggio di ieri gli esperti di Washington avevano incontrato il Segretario alle Finanze, i vertici del suo Dipartimento e del'Ufficio Tributario. I risultati della missione, che cade in un momento estremamente importante per il Titano, saranno resi noti al termine della visita, nella consueta conferenza stampa finale.