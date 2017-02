Ufficio Marchi e Brevetti in crescita: introiti allo stato per 971mila euro

Ancora un trend di crescita per l'Ufficio Marchi e Brevetti, sia per introiti per lo stato, sia nei numeri dei Depositi e dei Rinnovi. Il bilancio 2016 è stato presentato dal Direttore dell'Ufficio, Silvia Rossi, insieme al segretario di Stato all'Industria Andrea Zafferani e al Direttore del Dipartimento Economia, Giorgio Chiaruzzi. Quasi un milione di euro incassati nel 2016, - il 71% in più sul 2015 – e un aumento del numero dei depositi e rinnovi di brevetti vicina al 50%. E si può ancora crescere - dicono dall'Ufficio, con ricadute anche sul fronte occupazionale. In parallelo, si evidenzia la necessità di intensificare la cooperazione con le organizzazioni internazionali del settore, nonché di procedere alla individuazione di nuove figure professionali e portare innovazione nel processo organizzativo dello stesso Ufficio. Un settore cui il segretario Zafferani guarda con interesse: "E' nei nostri obiettivi - ha detto - investire in attività di innovazione e ricerca".



Nel video, un estratto dell'intervista del segretario all'Industria, Andrea Zafferani