Commercialisti: raccolta firme per ricorso contro due articoli della Finanziaria

Commercialisti ed Esperti Contabili sul piede di guerra contro due articoli della Finanziaria. Per l'Ordine incidono in misura rilevante sulla configurazione e durata della responsabilità dei professionisti e di altri esponenti societari, comprimono i più elementari principi di legalità e violano la Dichiarazione dei diritti dei cittadini. Per questo hanno avviato una raccolta firme necessarie a presentare ricorso al Collegio Garante della costituzionalità. Domani dalle 17 nella sala Montelupo presenteranno l'iniziativa e proseguiranno la sottoscrizione e invitano la cittadinanza a partecipare. L'Ordine dei commercialisti deve raggiungere tante firme pari all’1,5% del corpo elettorale.



Ecco dove è possibile firmare l'iniziativa:

Avv. Amici Alfredo

Avv. Andriani Elisa

Avv. Burzoni Simona

Avv.ti Bugli Paride e Saraceni Guido

Avv. Ercolani Tania

Avv. Fabbri Elia

Avv.ti Lonfernini Anna Maria e Cenni Debora

Avv.ti Micheloni Manuel e Cherubini Daniele

Avv. Vaglio Alberto