Missione FMI. Obiettivo: la crescita

Un esame a tutto tondo del sistema Paese. Come sempre sotto esame sono i conti pubblici e il sistema bancario e finanziario ma, al centro di questa missione del Fondo Monetario Internazionale, è soprattutto la crescita. Anche per questo si attendono, con particolare attenzione, i risultati della missione che saranno resi noti il 9 febbraio, nella consueta conferenza stampa finale tenuta dal capodelegazione del Fondo Monetario Kazuko Shirono. Oggi l'incontro con 4 Segretari di Stato. Il primo questa mattina, con il responsabile della politica estera Nicola Renzi. A seguire quello con il Segretario di Stato Augusto Michelotti e con l'Ufficio del Turismo. Nel pomeriggio è stata la volta del Segretario di Stato all'industria Andrea Zafferani insieme ai rappresentanti dell'Ufficio del lavoro e, infine, con il Segretario di Stato alla sanità Franco Santi. Gli esperti di Washington stanno analizzando a tutto tondo l'economia e la finanza della Repubblica e, senza dubbio, dedicheranno una attenzione particolare a Cassa di Risparmio, così come hanno fatto nelle precedenti missioni. Ma questa volta, a quanto pare, forniranno indicazioni specifiche sulle prospettive di crescita del Paese. Vale la pena ricordare che, secondo il Fondo Monetario Internazionale, nell'area euro, il Pil aumenterà quest'anno dell'1,6%, ovvero +0,1% in più rispetto alle stime di ottobre. Invariata a +1,6% la crescita per il 2018. Hanno però rivisto al ribasso le stime sull'andamento dell'economia dei nostri vicini di casa, che viaggerà a +0,8%: un calo di 0,3 punti percentuali sulle stime elaborate in precedenza. E bisognerà valutare quando questo può incidere sulle prospettive di sviluppo del Titano. Volano invece l'economia americana che si espanderà quest'anno del 2,3% e il Regno Unito. Nonostante Brexit, per il Fondo Monetario quest'anno metterà a segno una crescita economica superiore alle previsioni mentre registrerà un rallentamento nel 2018.



Sonia Tura