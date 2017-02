Sviluppo: Camera di Commercio 'scommette' sulla formazione

Al Kursaal, il 16 febbraio, se ne parlerà in un convegno

“Formazione come volano per produrre reddito e non investimento a fondo perduto”. Il Direttore di Camera di Commercio Massimo Ghiotti non ha dubbi: lo sviluppo del Paese passa dalla crescita delle risorse umane integrate nei processi produttivi. Il Convegno del 16 febbraio vuol essere un momento di riflessione sulla situazione sammarinese, dove la principale carenza riguarda proprio la consapevolezza dell'importanza della formazione, ad oggi per lo più obbligatoria, ferma a livelli standard. Nella prima parte della mattinata di approfondimento, alcuni imprenditori parleranno dell'offerta formativa messa a disposizione nelle rispettive aziende, ed è previsto l'intervento anche del Direttore Generale della Funzione Pubblica, per un utile scambio di esperienze tra pubblico e privato. Seconda parte invece più specialistica con workshop dedicati a particolari settori - dalla sicurezza alla comunicazione, fino alla gestione dei rapporti interpersonali sui luoghi di lavoro – il tutto in puntuale interazione con i partecipanti. Co-ideatore dell'iniziativa, il prof. Renato Di Nubila, pronto a portare il proprio contributo di accademico e formatore d'eccezione. “Formare – dice – non è solo un tornaconto economico, ma un tornaconto umano. Non è un caso, infatti, che i Paesi con il Pil più alto siano quelli che investono maggiormente in formazione. Oggi – osserva, infine - non basta istruire, servono piuttosto “mani che pensano e teste che fanno”.

Nel video l'intervista al prof. Renato Di Nubila



sp