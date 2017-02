Abs: nasce il comitato di esperti formato da Bossone e Ambrosini

L' Associazione Bancaria Sammarinese ha costituito un Comitato di Esperti. Il Comitato - si legge in una nota - avrà, tra l’altro, il compito di supportare l’Associazione nello studio, nell’approfondimento e nella divulgazione di un progetto sugli NPL; il progetto verrà presentato a marzo, con una giornata appositamente dedicata. Ne fanno parte Biagio Bossone, ex Presidente di Banca Centrale, che attualmente presiede il Group of Lecce on global governance e Stefano Ambrosini, Prof. ordinario di diritto commerciale, già consigliere della Compagnia San Paolo e più volte chiamato a assumere incarichi in Consigli di Amministrazione di banche italiane, per nomina della Banca d’Italia.