Commercialisti: in pochi giorni raccolte le firme necessarie per il ricorso ai Garanti

Sotto accusa gli articoli 39 e 40 per legittimità costituzionale

L'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili si è riunito alla sala Montelupo di Domagnano per terminare la raccolta delle firme necessarie per presentare al sindacato di legittimità costituzionale, in via diretta, degli artt. 39 e 40 della Finanziaria. "Superate le 600 sottoscrizioni per un risultato giunto in un brevissimo tempo", ha commentato il presidente Marco Stolfi, che ringrazia la collaborazione dei Notai, disponibili alla raccolta, e i colleghi per la coesione professionale dimostrata.