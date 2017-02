Npl: l'Abs chiama Bossone

La Repubblica riallaccia il legame con Biagio Bossone, l'ex presidente di Banca Centrale che nel 2010 lasciò l'incarico per dissensi con il Governo

San Marino riscopre l'autorevolezza di Biagio Bossone e gli affida il compito di saggio in particolare nella questione Npl. Entrerà infatti nella squadra dell'Associazione Bancaria Sammarinese come membro del Comitato di Esperti. Nel febbraio di sette anni fa la sua decisione di dimettersi dall'incarico di Presidente di Banca Centrale in aperto contrasto con il Governo di allora, atto che si inserì all'interno di una fase critica per il comparto bancario e finanziario sammarinese, i cui effetti sono evidenti ancora oggi. Del Comitato di Esperti di Abs, insieme a Bossone, entra a far parte anche il prof. Stefano Ambrosini, ordinario di diritto commerciale, già consigliere della Compagnia San Paolo e più volte chiamato ad assumere incarichi in Consigli di Amministrazione di banche italiane. Tra i compiti principali affidati al Comitato di Esperti – dicevamo - proprio quello di supportare l’Associazione nello studio, approfondimento e divulgazione di un progetto sugli NPL; progetto che verrà presentato a marzo, in una giornata dedicata. Soddisfatti i vertici dell'Associazione che ritengono il coinvolgimento di Bossone e Ambrosini un ulteriore tassello nel processo di rinnovamento e rafforzamento di Abs avviato dal nuovo Presidente. “Siamo tutti consapevoli che stiamo vivendo un passaggio importante per il futuro dello sviluppo del nostro Paese e non solo del sistema bancario – dichiara Matteo Mularoni -, ci sono tutte le condizioni per procedere con sicurezza e determinazione, oggi più che mai visto il contributo professionale di personalità illustri e dal sicuro percorso istituzionale. Sullo sfondo il sostegno alla soluzione della gestione interna degli NPL, in luogo della loro dismissione: “troviamo oramai sporadiche ostilità – è l'affondo di Mularoni - solo da parte di chi intende favorire manovre speculative ai danni del paese, mentre è sempre più chiaro il sostegno istituzionale a questo tipo di percorso”.



sp