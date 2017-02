Nel 2016 a San Marino la disoccupazione è diminuita, in aumento i flussi turistici

Cala il numero delle imprese soprattutto nei settori "commercio" e "costruzioni". In crescita il manifatturiero

Nel 2016 è diminuita la disoccupazione a San Marino e sono cresciuti i flussi turistici. In calo il numero delle imprese e scende anche il ricorso alla cassa integrazione. Lo dicono i numeri del quarto trimestre 2016, pubblicati dall'Ufficio Statistica





Sono 1.399 i disoccupati a San Marino a fine 2016, 212 in meno rispetto all'anno precedente. Il tasso di disoccupazione totale è sceso dal 9,85% all'8,5. I disoccupati in senso stretto, ovvero coloro che si rendono immediatamente disponibili a lavorare, sono diventati 1.122: 214 in meno e il tasso è sceso dall'8,17% al 6,82. La fascia di età col maggior numero di disoccupati è quella tra i 20 e i 29 anni per un tasso di disoccupazione giovanile pari al 28% circa che scende al 12,2% per chi è laureato.

I numero di imprese nell'ultimo anno è sceso a 5079 unità: 62 aziende in meno. Il calo riguarda soprattutto il commercio e le costruzioni, mentre il manifatturiero registra un incremento del 2,1%.

Scende anche il ricorso alla cassa integrazione: l'importo erogato – 3.529.968 euro – in un anno è diminuito del 10,3%.

Segno piu' per i flussi turistici. 1.940.178 i visitatori che nel 2016 sono venuti sul Titano per una gita o una vacanza: + 2,8% rispetto al 2015 con un aumento nei tre mesi estivi che ha superato la flessione registrata ad aprile maggio e dicembre.

Aumentano anche le immatricolazioni di veicoli: + 4,92%. 2.837 le auto immatricolate nell'ultimo anno, di cui 1.031 nuove: 19 in piu' del 2015. Il 75,5% ha una cilindrata inferiore a 2.000. Nel 75,4% sono auto diesel; 19,6% quelle a benzina. 57 quelle ibride: in un anno sono raddoppiate. In calo invece – 14 in meno - le immatricolazioni dei mezzi a due ruote.



l.s.